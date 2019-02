Nieuwe campagne: kom in actie bij vermoedens van huiselijk geweld

Bewustwording en in actie komen is belangrijk. Uit recent onderzoek van het WODC blijkt dat huiselijk geweld en kindermishandeling nog steeds op grote schaal voor komt. Dat schrijven minister Hugo de Jonge (VWS) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Huiselijk geweld en kindermishandeling is één van de grootste geweldsproblemen in Nederland. De gevolgen zijn groot en vaak levenslang merkbaar. Mensen uit de directe omgeving van slachtoffers van huiselijk geweld vermoeden vaak dat er iets mis is. Uit een recente peiling in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) blijkt dat drie op de tien mensen hun vermoedens alleen met hun partner bespraken of dat ze hier helemaal niet over spraken.

De nieuwe campagne wil mensen daarom aansporen om een eerste stap te zetten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De campagne focust zich de komende maanden op kindermishandeling. Later dit jaar komen ook ouderenmishandeling en partnergeweld aan bod. De website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl helpt mensen met advies hoe ze in actie kunnen komen.

Nieuwe cijfers WODC

Het belang van bewustwording en in actie komen wordt bevestigd door de uitkomsten van het onderzoek van het WODC naar huiselijk geweld en kindermishandeling. Het WODC maakte bekend dat in een periode van 5 jaar 97.000 vrouwen en 27.000 mannen structureel te maken hebben met fysiek of seksueel geweld.

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat tenminste 90.000 tot 127.000 kinderen van 0 tot 17 jaar jaarlijks slachtoffer zijn geweest van tenminste één vorm van kindermishandeling.

Toolkit

In de campagnetoolkit 'Huiselijk Geweld' zijn diverse materialen te downloaden die je kunt gebruiken om bekendheid te geven aan dit onderwerp. Op dit moment vind je in deze toolkit materialen en beelden uit de televisiecommercials. Deze toolkit wordt de komende weken aangevuld met extra materialen en beelden, waaronder de televisiecommercials en de online video’s.