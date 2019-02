Man gewond bij schietpartij in Amsterdam

Woensdagavond 6 februari kwamen er even na 23.30 uur meerdere meldingen binnen bij de meldkamer dat er harde knallen waren gehoord en dat er een man op straat lag te schreeuwen. Hij bleek gewond te zijn geraakt. Hij is naar een ziekenhuis vervoerd. Door getuigen is gezien dat er twee personen op een scooter zijn weggereden door de Maria Austriastraat in de richting van winkelcentrum IJburg.

Rechercheurs zijn direct een uitgebreid onderzoek gestart. Op de locatie werden meerdere hulzen aangetroffen. Wat zich precies heeft afgespeeld wordt onderzocht.