Door politie neergeschoten man had nepvuurwapen

De 31-jarige man die woensdagavond 6 februari op Westeinde in het centrum van Amsterdam door de politie is neergeschoten waarna de man ter plaatse is overleden, bleek in het bezit te zijn van een nepvuurwapen dat uiterlijk niet van echt was te onderscheiden. Dat blijkt uit het onderzoek door de Rijksrecherche. De Rijksrecherche onderzoekt de volledige toedracht van het schietincident, waaronder het vuurwapengebruik door de agenten.

Woensdagavond rond 19.15 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat een persoon in de omgeving van Westeinde een vuurwapen bij zich zou hebben. Agenten zagen daar inderdaad een man met een vuurwapen of met een daarop gelijkend voorwerp lopen. De man kwam op een gegeven moment op de agenten af waarop de agenten de verdachte neerschoten. De verdachte werd geraakt en overleed even later ter plaatse aan zijn verwondingen.

Een langsrijdende fietser raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling.

Bij het schietincident zijn meerdere schoten gelost. Het onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat er mogelijk sprake was van zelfmoord door een politiekogel, een fenomeen dat ook bekend staat als ‘suïcide by cop’. Over de achtergrond van de man en over het onderzoek door de Rijksrecherchekunnen op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan.