Man en vrouw gewond bij steekpartij in Nijmegen

Volgens de politie zou de steekpartij hebben plaatsgevonden rond 20.15 uur aan de Slotenmaker de Buïneweg. De aanleiding is vermoedelijk in de relationele sfeer. Beide slachtoffers zijn voor behandeling naar een ziekenhuis.

