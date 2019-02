Brand bij agrarisch bedrijf in buitengebied van Gemonde

Kleine brand

Ter plaatse bleek de hele brand mee te vallen en heeft de bemanning van het blusvoertuig uit Sint-Michielsgestel de klus geklaard. Een tweede blusvoertuig uit Boxtel en een waterwagen uit Schijndel keerde onverrichter zake terug.

Ambulance

Wat er precies heeft gebrand en hoe groot de schade is is niet bekend. Wel kwam nog een ambulance ter plaatse die een medewerker van het bedrijf heeft behandeld. Of deze uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is vervoerd is niet bekend.