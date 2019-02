Bijleveld tegen nieuwe raketten op Europees grondgebied

'We moeten laten zien dat we ons grondgebied kunnen verdedigen en op aanvallen zijn voorbereid. Maar wat mij betreft geen nieuwe raketten in Europa.' Deze boodschap gaf minister Ank Bijleveld-Schouten af tijdens de bijeenkomst van NAVO-Defensieministers in Brussel, gisteren en vandaag. De vergadering werd overschaduwd door grote zorgen over het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)-verdrag. Dat is begin deze maand zowel door de Verenigde Staten als door Rusland opgezegd.

Het INF-verdrag verbiedt vanaf de grond gelanceerde raketten en kruisvluchtwapens met een bereik tussen 500 en 5.500 kilometer. Daarom was het meer dan 30 jaar belangrijk voor de stabiliteit en veiligheid van het Euro-Atlantische gebied. Het INF-verdrag leidde tot het weghalen van nucleaire en conventionele systemen en vormde de opmaat naar verdere ontwapening na de Koude Oorlog.

Dialoog centraal

Inmiddels ontwikkelde Rusland toch zo’n verboden kruisvluchtwapen. Deze zogenoemde 9M729, door de NAVO als SSC-8 aangeduid, heeft een bereik van meer dan 500 kilometer. Vóór het INF-verdrag is ontbonden, geldt een opzegtermijn van 6 maanden. Als het INF-verdrag eindigt wil Bijleveld niet dat er nieuwe nucleaire raketten op Europees grondgebied worden geplaatst. Een wapenwedloop moet voorkomen worden. Daarom deelt Bijleveld de mening van secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg dat dialoog centraal moet staan. Stoltenberg liet niks los over een eventuele reactie van de NAVO, maar die zal wel “afgemeten en defensief'' zijn.

Afschrikking & verdediging

Onderdeel van een geloofwaardige afschrikking en verdediging is het NATO Readiness Initiative. Dit is bedoeld om de gezamenlijke pool van eenheden met een hoge gereedheid te versterken en inzichtelijk te maken. Daarmee moeten de NAVO-landen vanaf 2020 gezamenlijk 30 gemechaniseerde bataljons, 30 squadrons gevechtsvliegtuigen en 30 oorlogsschepen op de mat kunnen brengen. Met bijbehorende aansturing en ondersteuning is het zaak dat deze eenheden binnen 30 dagen voor een oorlog of crisis inzetbaar zijn. Ook van Nederland wordt een bijdrage aan dit initiatief verwacht.

Lastenverdeling

Ook hoog op de NAVO-agenda in Brussel stonden lastenverdeling- en de nationale plannen van de bondgenoten. De verslechterende internationale veiligheidssituatie en het belang van een evenwichtige trans-Atlantische lastenverdeling, maken hogere defensie-uitgaven urgent. Nederland heeft inmiddels een nationaal plan op tafel liggen, maar er nog geen prijskaartje aangehangen. Het plan is geënt op snellere, betere en langere inzetbaarheid. De NAVO verwacht dat Nederland dit jaar het bijbehorende financiële plaatje aanlevert. “Niemand kan achterover leunen", benadrukte Stoltenberg nogmaals. "Iedereen zal moeten investeren in de paraatheid van zijn troepen.” Lastendeling raakt het hart van dit bondgenootschap en is daarom essentieel voor de geloofwaardigheid.

NAVO en EU

Vandaag spreken de ministers nog over NAVO-operaties, waaronder de missie Resolute Support in Afghanistan en de samenwerking tussen de NAVO en de EU.