18.000 tieners negeren oproep vaccinatie meningokokken

In het najaar van 2018 hebben bijna 132.000 13- en 14-jarigen een uitnodiging gekregen voor een inenting tegen meningokokken. Hiervan hebben ongeveer 18.000 de oproep genegeerd. Volgens het AD is vooral de opkomst in Zeeland en Amsterdam laag.

Uit opgevraagde gegevens door de krant bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat landelijke opkomst 86,5 procent was. Dit verschilde fors per regio, want in Zeeland kwam nog geen driekwart van de jongeren opdagen. In Drenthe was de opkomt 92 procent.

Arie van der Einde, meningokokkenexpert van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis, noemt de opkomst in Zeeland en grote steden ‘zorgelijk’. ‘In grote steden, vooral in Amsterdam, is een vrij grote groep die antroposofisch is of kritisch staat tegenover inenten.’