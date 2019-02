Twee doden bij ongeval A59

Bij de vermoedelijk eenzijdige aanrijding is de auto in brand gevlogen en volledig uitgebrand. Getuigen meldden dat de auto rond 05.45 uur tegen een pijler van een matrixbord reed en in brand vloog.

De hulpdiensten zijn ter plaatse en de politie doet onderzoek naar de exacte toedracht. Vanwege dit ongeval is de weg van Den Bosch naar Oss volledig afgesloten. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer dat richting Nijmegen moet, wordt aangeraden via Utrecht te rijden en de A2 en de A15 te nemen. De ANWB verwacht dat de weg rond 09.45 uur weer open kan.