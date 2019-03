Twee ernstig gewonden (18 en 16) bij frontale aanrijding met vrachtauto

Dit gebeurde rond 20.15 uur op de N307 tussen Hem en Bovenkarspel. De bestuurder kwam door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht waardoor een aanrijding ontstond met een vrachtwagen die in tegenovergestelde richting reed.

De 18-jarige automobilist raakte bekneld in het voertuig en moest hieruit door de brandweer worden bevrijd. Hij werd ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Bij hem in de auto zat een 16-jarig meisje, eveneens uit Enkhuizen. Ook zij werd door de brandweer uit het voertuig gehaald. Zij was gewond maar wel aanspreekbaar. Ook zij werd naar het ziekenhuis vervoerd. De 19-jarige vrachtwagenchauffeur uit Epe bleef ongedeerd.