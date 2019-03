Code Geel voor zware windstoten maandag

Van 05.00 tot 14.00 uur

De waarschuwing geldt voor maandagochtend van 05.00 uur tot 14.00 uur voor het gehele land. 'Vanaf maandagochtend kunnen er in het gehele land zware windstoten voorkomen van 75-90 km/uur, in de kustgebieden tot 100 km/uur. In de loop van de middag neemt de wind langzaam af', aldus het KNMI.

Carnaval

Voor de carnavalsoptochten die ook weer voor maandag gepland staan is het zaak om rekening te houden met de voorspelde weersomstandigheden. Ook het verkeer dient rekening te houden met de zware windstoten.

Weersvoorspelling

In de nacht naar maandag is er vrij veel bewolking en valt er hier en daar regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 8°C. De zuid- tot zuidwestenwind wordt (vrij) krachtig boven land en hard tot stormachtig langs de kust en boven het IJsselmeer. Tegen de ochtend kunnen er zware windstoten van rond de 80 km/uur voorkomen.

Buien

Maandag overdag is het wisselend bewolkt en trekken er enkele buien van west naar oost over het land. In de middag wordt het op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur wordt ongeveer 9°C. De zuidwestelijke wind is (vrij) krachtig, aan de kust en boven het IJsselmeer hard tot stormachtig. Er komen windstoten voor van 75-90 km/uur, in de kustgebieden tot 100 km/uur. In de middag neemt de wind van het zuiden uit geleidelijk af. (Bron: KNMI)