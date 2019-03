'Syriëganger wil terug naar Nederland met zijn bruid'

Getrouwd met 15-jarige

R. besloot in 2015 om vanuit Nederland naar Syrië te gaan om zich aan te sluiten bij IS. Daar ontmoette hij zijn huidige vrouw Shamima B. die op dat moment 15 jaar oud was. De twee trouwden en kregen onlangs een kind.

Gevochten voor IS

B. werd op 15-jarige leeftijd lid van IS in Syrië en trouwde enkele dagen nadat ze in IS-gebied aankwam met R. Tegenover de BBC heeft R. laten weten dat hij heeft gevochten voor IS maar dat hij de terreurgroep onlangs de rug heeft toegekeerd en met zijn vrouw en hun pasgeboren zoon naar huis (lees:Nederland red.) wil terugkeren.

6 jaar celstraf

R. wordt verblijft op dit moment in een Koerdisch detentiecentrum in het noordoosten van Syrië. Als hij naar Nederland terugkeert moet hij eerst 6 jaar de cel in omdat hij bij verstek reeds is veroordeeld voor deelname aan een terreurorganisatie.