Carnavalsoptochten Oijen en Overlangel gaan maandagmiddag toch door, grote optocht Oeteldonk gaat gewoon van start

Vanmiddag om 12.00 uur nam burgemeester Buijs-Glaudemans van Oss een besluit over doorgaan of afgelasten van de carnavalsoptochten in Macharen, Oijen en Overlangel.

Als op dat moment weercode geel nog van kracht zou zijn vanwege harde wind zouden deze optochten vanmiddag niet doorgaan. Door zware wondstoten was de kans groot dat de carnavalswagens zouden omwaaien. Dat is onveilig voor de carnavalsvierders op de wagens en de bezoekers langs de route. Burgemeester Wobine Buijs reageerde maandagochtend: 'Het is heel jammer dat we de carnavalsoptochten in Macharen, Oijen en Overlangel moeten uitstellen. Het risico op omwaaien van wagens is door de harde wind helaas te groot. Veiligheid gaat voor alles!'

Update:

De carnavalsoptochten in Oijen en Overlangel gaan maandagmiddag alsnog door. Dat kan omdat de wind is gaan liggen, meldt burgemeester van Oss Wobine Buijs. Macharen mag maandag ook van start, maar kiest er zelf voor om de optocht naar dinsdag te verhuizen. De optochten in Den Bosch, Erp, Loon op Zand en Schaijk starten wel op de geplande tijd.

Optochten Oeteldonk en Kielegat

De optochten in Oeteldonk (Den Bosch) en in Kielegat (Breda) gaan maandagmiddag gewoon door, zo meldt Omroep Brabant. De omroep zendt de optocht van Oeteldonk maandag live uit vanaf 14.00 uur. De optocht van Kielegat zenden ze dinsdagochtend vanaf 10.30 uur uit.