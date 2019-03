Steeds meer snelle hulp bij een hartstilstand

Er zijn momenteel ruim 225.000 burgerhulpverleners, 32% meer dan een jaar geleden. Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die worden opgeroepen om bij een hartstilstand snel hulp te bieden, door te reanimeren of een AED naar het slachtoffer te brengen. Dat lukt steeds beter door het toegenomen aantal AED’s: er zijn nu bijna 18.000 AED’s in Nederland aangemeld bij het oproepsysteem, een stijging van zo'n 45% ten opzichte van een jaar eerder. Van die AED’s is zo’n 70% 24 uur per dag beschikbaar.



Van alle provincies in Nederland staan Noord-Brabant, Gelderland en Limburg er het beste voor: er zijn veel burgerhulpverleners en veel AED’s aanwezig. Minder goed scoren Zeeland, Groningen en Flevoland, waar met name nog AED’s nodig zijn. De vier grote steden zijn met een inhaalslag bezig. Rotterdam en Den Haag zijn actief bezig met meer aangemelde burgerhulpverleners en AED’s, terwijl er in Amsterdam nog onvoldoende van beide zijn. Aangezien Amsterdam sinds kort ook burgerhulpverleners oproept is de verwachting dat het aantal aanmeldingen binnenkort zal stijgen.



Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, is blij met de toename: “Elk jaar krijgen 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Met genoeg burgerhulpverleners en AED’s verspreid over ons land kunnen we ervoor zorgen dat binnen 6 minuten hulp wordt geboden – en zo levens worden gered. Het is goed om te zien dat steeds meer mensen hun buurt hartveiliger maken door een reanimatiecursus te volgen of met de buurt een AED aan te schaffen.”



Bij een hartstilstand is de overlevingskans het grootst als binnen 6 minuten wordt gestart met reanimeren en een AED wordt aangesloten. Daarom is het belangrijk dat er genoeg burgerhulpverleners en AED’s zijn aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem van Nederland, HartslagNu. Dit oproepsysteem wordt bij een 112-melding van een hartstilstand geactiveerd en stuurt burgerhulpverleners naar het slachtoffer. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuten eerder aanwezig bij het slachtoffer dan de hulpdiensten, en kunnen eerste hulp bieden totdat de professionals arriveren.