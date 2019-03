Woningen ontruimd na plofkraak geldautomaat Amerongen

In de nacht van woensdag op donderdag is in Amerongen bij een geldautomaat aan de Kon.Wilhelminaweg een plofkraak gepleegd. Dit meldt de politie donderdag.

Makelaarskantoor

De geldautomaat is beneden aan de zijkant van een makelaarskantoor gevestigd. De politie heeft bovengelegen en nabijgelegen woningen ontruimd en de bewoners elders ondergebracht. Door de explosie, die rond 04.15 uur plaatsvond, vlogen brokstukken door de lucht en vernielden onder andere de ruiten van een naastgelegen woning.

EOD

De politie heeft de provinciale weg N225 ter plaatse afgezet voor alle verkeer. De EOD is ingeschakeld die ter plaatse onderzoek heeft verricht. Of er ook buit is gemaakt door de daders is onbekend.