Justitie, de AIVD en de NCTV slaan alarm over islamitische middelbare school Amsterdam

Deze groep is onder meer verantwoordelijk voor aanslagen in de metro in Moskou in 2010. Dit melden meerdere media donderdag. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft burgemeester Femke Halsema dat er onder meer signalen zijn dat het bestuur al jarenlang contact zou hebben met een terroristische groepering. Sinds het jaar 2000 zou het bestuur van de school in een salafistische en radicale omgeving verkeren.

RTL Nieuws schrijft dat Femke Halsema hier donderdag over is geïnformeerd. Halsema vindt de signalen 'zeer zorgelijk' en stelt dat ingrijpen 'noodzakelijk' en 'onvermijdelijk' is. Burgemeester Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman willen dat het bestuur per direct opstapt.