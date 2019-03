Aantal meldingen mogelijke leveringsproblemen medicijnen verder gestegen

Het aantal meldingen van mogelijke leveringsproblemen voor medicijnen is in 2018 gestegen. In 2017 waren er 536 meldingen, afgelopen jaar 1.390.

Deze gaan over ongeveer 1.000 verschillende medicijnen. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2018 van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten. Daarin werken medicijnautoriteit CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) samen. De stijging komt vooral doordat bedrijven beter bekend zijn met het Meldpunt. Maar ook nemen medicijntekorten toe.

Een melding betekent niet dat er echt een tekort is of komt. Bedrijven wordt gevraagd zo vroeg mogelijk een eventueel medicijntekort door te geven. Alleen dan kan op tijd gezocht worden naar oplossingen. In 2018 is voor bijna alle tekorten een oplossing voor de patiënt gevonden. Denk dan aan behandeling met een ander medicijn, hetzelfde medicijn met een andere sterkte of een medicijn uit een ander land.

Meest voorkomende oorzaak

De meest voorkomende oorzaak van gemelde leveringsproblemen was in 2018 een vertraging in de productie van een medicijn (52%). Leveringsproblemen door een toegenomen vraag wordt regelmatig gemeld (16%). Dit ontstaat vaak door een tekort aan een vergelijkbaar middel van een andere fabrikant. Daarnaast spelen problemen met planning en distributie een rol (14%). Bij 2% van de meldingen zijn bedrijfseconomische redenen oorzaak voor leveringsproblemen.

‘Het is heel vervelend voor patiënten, dokters en apothekers als er een leveringsprobleem van een medicijn is’, vinden CBG-voorzitter prof. dr. Ton de Boer en IGJ-hoofdinspecteur dr. Marina Eckenhausen. ‘Bij elke melding kijken we wat dit voor patiënten betekent, of er een tekort kan ontstaan en zo ja, hoe we een tekort kunnen voorkomen of oplossen. Gelukkig weten bedrijven het Meldpunt steeds beter te vinden en melden ze ook voordat er een werkelijk tekort ontstaat.’

Oplossingen medicijntekorten

Bij ieder mogelijk tekort schat het Meldpunt geneesmiddelentekorten- en defecten in wat het effect is voor patiënten. Gaat het bijvoorbeeld om een medicijn voor een levensbedreigende aandoening? Of geeft het overstappen op een ander middel grote problemen bij patiënten? Dan gaan CBG en de IGJ na of er voldoende alternatieven beschikbaar zijn in Nederland om een tekort te voorkomen. Waar mogelijk, wordt bedrijven gevraagd om extra medicijnen te leveren om zo het tekort op te vangen.

Zijn er geen of onvoldoende alternatieven? Dan kan het medicijn mogelijk uit het buitenland worden gehaald. Voor het vinden van oplossingen werkt het Meldpunt samen met het bedrijf dat het medicijn op de markt brengt en de Werkgroep Geneesmiddelentekorten. Daarin zitten o.a. apothekers, artsen, patiëntenverenigingen, farmaceutische bedrijven, groothandels, zorgverzekeraars en VWS.

Meld op tijd

Het CBG en IGJ roepen bedrijven op om goed en tijdig voorziene leveringsproblemen via het Meldpunt te melden. Op die manier kan naar een oplossing worden gezocht, om de gevolgen voor patiënten zo veel mogelijk te beperken.

Over het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten

Via het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten kunnen bedrijven een melding maken van medicijnen (op)nieuw in de handel brengen, stopzetten of onderbreken van de handel van een medicijn, een mogelijk medicijntekort en een kwaliteitsdefect.

De coördinatie van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten ligt bij het CBG en de IGJ. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is opdrachtgever van het meldpunt.