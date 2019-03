Politie houdt 2 mannen aan in Amsterdam om aanslagen Parijs 2015

Afgelopen dinsdag heeft de politie in Amsterdam twee mannen aangehouden in een onderzoek naar de herkomst van de wapens die IS-terroristen hebben gebruikt bij de aanslagen in Parijs in 2015. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

Kalasjnikovs

'Bij deze aanslagen is gebruik gemaakt van automatische aanvalswapens, waaronder Kalasjnikovs en explosieven. Enkele leden van de jihadistische zelfmoordcel zouden mogelijk in oktober 2015 in Nederland zijn geweest om wapens op halen', aldus het OM.

Levering wapens

De aangehouden verdachten zijn 29 en 31 jaar. De verdenking tegen hen is dat zij op een of andere manier betrokken zijn geweest bij de levering van wapens. Onderzoek door een internationaal team van Nederlandse, Belgische en Franse rechercheurs (JIT) bracht hen in beeld. In de woningen van de verdachten is beslag gelegd op computers, documenten, andere gegevensdragers en mobiele telefoons.

Beperkingen

De 29-jarige verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en voor twee weken in bewaring gesteld. Hij zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij uitsluitend contact mag hebben met zijn advocaat. Deze beperkingen zijn hem door de officier van justitie opgelegd om verstoring van het onderzoek te voorkomen.

Vrijgelaten

De gezondheid van de andere verdachte laat niet toe dat hij langer wordt vastgehouden. Omdat er geen andere mogelijkheid was, is de man donderdag noodgedwongen in vrijheid gesteld in afwachting van de resultaten van het verdere onderzoek.