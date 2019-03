Twee gewonden bij schietpartij in Amstelveen

De schietpartij vond plaats in de straat De Grote Wielen in Westwijk. Ook is er mogelijk een explosief gevonden. De straat is afgezet en er vindt een groot onderzoek plaats. De gewonden zijn naar een ziekenhuis overgebracht en zijn buiten levensgevaar.

Volgens RTV Amstelveen zou er zijn geschoten met een automatisch wapen. De politie kan dat nog niet bevestigen.