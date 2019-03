Twee doden (20 en 25) en twee zwaargewonden bij auto-ongeluk Hooghalen, drie slachtoffers komen uit één gezin

Het betreft een 20-jarige man uit Westerbork en een 25-jarige man uit Smilde. Twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Westerbork en een man van 20 jaar ook uit Westerbork. Dit heeft politie Drenthe bekendgemaakt.

De auto van de vier inzittenden raakte kort voor middernacht door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom op de Lagerhalerveen. Er kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse waaronder een traumahelikopter. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Update:

Drie van de slachtoffers (twee mannen en een jongen) zijn afkomstig uit één Syrische familie uit Westerbork. De 16-jarige zwaargewonde jongen is lid van de voetbalvereniging VKW in Westerbork, zo schrijft Dagblad van het Noorden. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder van de auto de macht over het stuur kwijtraakte en tegen de boom botste. Meerdere mensen in Westerbork hebben aan de krant laten weten dat de Syrische familie al enkele jaren in het dorp woont en goed geïntegreerd is