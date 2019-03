Dreigingsniveau in Utrecht naar hoogste niveau om schietpartij in tram

De NCTV heeft maandag aan het begin van de middag, om 12.15 uur, besloten het dreigingsniveau uitsluitend voor de provincie Utrecht te verhogen naar niveau 5 tot in ieder geval 18.00 uur. 'Dat is het hoogste niveau', Zo laat het NCTV maandagmiddag weten.

Schietpartij tram Utrecht

De maatregel is het directe gevolg van een schietpartij maandagochtend om 10.45 uur in een tram op het 24 oktoberplein waar meerdere gewonden zijn gevallen. 'De schietpartij in Utrecht heeft vooralsnog alle kenmerken van een terroristische aanslag. Tevens is de dader nog voortvluchtig', aldus het NCTV.

'Aanwijzingen lokale autoriteiten volgen'

De NCTV adviseert iedereen om aanwijzingen van de lokale autoriteiten te volgen. Zo adviseert de gemeente Utrecht aan iedereen om niet de straat op te gaan maar binnen te blijven. Kinderdagverblijven evenals universiteiten hebben hun deuren gesloten.

Update 14.00 uur: Speciaal telefoonnummer Utrecht

De gemeente Utrecht heeft om 14.00 uur een speciaal telefoonnummer geopend voor mensen die zoeken naar een dierbare die mogelijk betrokken is bij het schietincident aan het 24 Oktoberplein. Dat is: 088 - 269 00 00.

Alertheid in Nederland

Ook op Schiphol is de alertheid verhoogd evenals op het Binnenhof bij de Tweede Kamer.

Update 14.17 uur: Politie verspreidt foto en naam verdachte