Vrouw uit Vianen en Utrechtse voetbaltrainer slachtoffers schietincident Utrecht

Langzaam komen er meer details naar buiten van personen die de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht niet hebben overleefd. Zo kwam een 19-jarige vrouw uit Vianen om het leven en een voetbaltrainer van voetbalvereniging DESTO in Leidsche Rijn.

Langzaam komen er meer details naar buiten van personen die de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht niet hebben overleefd. Zo kwam een 19-jarige vrouw uit Vianen om het leven en een voetbaltrainer van voetbalvereniging DESTO in Leidsche Rijn.

De vrouw uit Vianen was werkzaam bij Kwalitaria Delifrance die direct nadat het nieuws bekend werd haar deuren sloot. Op de deur van de snackbar was te lezen: ‘In verband met een sterfgeval zijn we helaas genoodzaakt de winkel vandaag gesloten te houden’.

De voorzitter van DESTO zegt tegenover de NOS dat iedereen vol ongeloof en geschokt is door het incident. ‘We zijn kapot van het geheel’, aldus de voorzitter. De omgekomen Rinke Terpstra was werkzaam bij ProRail. Op het hoofdkantoor in Utrecht hangt vandaag de vlag halfstok.

De identiteit van het derde slachtoffer is nog niet bekend.