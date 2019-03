Gökmen T. langer in voorarrest

Het voorarrest van de 37-jarige Gökmen T. uit Utrecht die verdacht wordt van een schietincident met een terroristisch oogmerk in Utrecht is met de maximale termijn van 14 dagen verlengd. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland vrijdag beslist.

Meervoudige moord met terroristisch oogmerk

Op maandag 18 maart vond er een schietincident plaats op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Er vielen drie doden en meerdere gewonden. Gökmen T. wordt verdacht van onder meer meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. De verdachte zit sinds maandag vast. De officier van justitie wilde T. langer in voorarrest houden en vroeg de rechter-commissaris om een zogenoemd bevel tot bewaring. De rechter-commissaris oordeelde vrijdag dat de verdenking stevig genoeg is om de man langer vast te houden. De verdachte zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben.

Voorarrest

De rechtbank zal na een volgend verzoek van het Openbaar Ministerie binnen 14 dagen opnieuw een beslissing nemen over het voorarrest van de verdachte. Die beslissing wordt genomen door de raadkamer van de rechtbank. De raadkamer kan het voorarrest met maximaal 90 dagen verlengen. Na die periode vindt in de regel de eerste openbare zitting plaats. De zittingen van de rechter-commissaris en de raadkamer zijn achter gesloten deuren.