Amateurspeurder zaak Willeke Dost door politie aangehouden

Stoppen met doen van oproepen

Huzen zou volgens de politie mensen opnieuw hebben opgeroepen om te gaan graven in de zoektocht naar de in 1992 verdwenen Willeke Dost. De politie heeft Huzen meerdere keren gewaarschuwd om te stoppen met het doen van deze oproepen.

Gewaarschuwd

'We hebben hem zowel mondeling als schriftelijk gewaarschuwd om te stoppen met het oproepen van mensen om te gaan graven. Ondanks deze waarschuwingen heeft hij gisteren aangegeven dat een groep mensen bereid zou zijn hem te helpen bij het graven', zo meldt de politie. Via Twitter liet de politie dinsdag eerder al weten dat ze Huzen hadden gevraagd om zich te melden op het politiebureau. 'Dat wilde hij niet. Daarom gaan we tot aanhouding over', aldus de politie.

Wel constructief politie helpen

'Wij vinden het zonder twijfel belangrijk dat mensen de politie helpen. Dat moet wel constructief gebeuren en dat betekent dat ook mensen zich aan de regels moeten houden', aldus de politie.