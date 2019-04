In brand gestoken man aan verwondingen overleden

De man die maandagavond aan de Sparreweg in Breda in een garagebox met benzine werd overgoten en in brand werd gestoken, is dinsdagochtend aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft Politie Breda bekendgemaakt.

De politie laat weten dat het gaat om een gerichte aanslag op het leven van de 49-jarige man. Er kwam maandagavond veel politie en recherche ter plaatse. In verband met de melding droegen zij zware vesten. Een rechercheteam doet onderzoek naar de zaak en is op zoek naar de daders.

Nog aanspreekbaar

Het slachtoffer werd maandagavond na de aanslag onder de douche gezet. De man was toen nog wel aanspreekbaar. Vervolgens werd hij met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hij was nog in staat om een verklaring af te leggen bij de politie. Dit schrijft Omroep Brabant. De man zou volgens de politie niet in de garagebox wonen. Er zou een bedrijf in zitten dat handelt in auto-onderdelen. Of de man de eigenaar of een medewerker van het bedrijf was, is niet bekend.

Uit de hand gelopen ruzie

Buurt bewoners verklaren aan de lokale omroep dat het om een uit de hand gelopen ruzie gaat, die eerst op Facebook zou zijn uitgevochten. De man zou door de daders zijn vastgebonden, overgoten zijn met benzine en daarna in brand zijn gestoken. Dit is nog niet officeel bevestigd door de politie.