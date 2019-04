Dode bij ongeval in Bakel

Door nog onbekende oorzaak kwam de automobilist op de Oldert tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie waren er waarschijnlijk geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

Hulpdiensten rukte met groot materieel uit, waaronder een traumahelikopter. Ondanks de grote inzet overleed het slachtoffer op de plaats van het ongeval.

Bij een aanrijding op de #Oldert in #Bakel is een persoon om het leven gekomen. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een eenzijdige aanrijding. Auto tegen boom. De precieze toedracht van de aanrijding is nog onduidelijk en wordt onderzocht. pic.twitter.com/lMjcKU2yr5