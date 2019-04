Politie treft 15 kilo coke aan in kofferbak

Parkeerplaats

Op maandagmiddag 8 april 2019 bevinden twee politiemensen zich op een parkeerplaats aan de Logger in Amstelveen als zij een man verdachte handelingen zien verrichten. Deze man stapt vervolgens als klant in een taxi. Agenten houden de taxi even later staande op de Rijksweg A2. Tijdens de controle van dit voertuig, treffen de agenten 15 kilo cocaïne aan in de kofferbak van het voertuig.

Aangehouden

De twee inzittenden van het voertuig zijn aangehouden. De klant, een 37-jarige man zit nog vast en wordt op 11 april voorgeleid bij de Rechter Commissaris. De taxichauffeur is op vrije voeten gesteld.