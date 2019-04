Dode bij ontploffing lege passagierstrein

Op zondagochtend 14 april heeft er een ontploffing plaatsgevonden in een lege passagierstrein op het rangeerterrein nabij station Nijmegen op het Ridderspoor. Bij deze ontploffing is een persoon om het leven gekomen.

Op zondagochtend 14 april heeft er een ontploffing plaatsgevonden in een lege passagierstrein op het rangeerterrein nabij station Nijmegen op het Ridderspoor. Bij deze ontploffing is een persoon om het leven gekomen.

Het incident werd rond 9.45 uur bij de hulpdiensten gemeld. Ter plaatse troffen de hulpverleners het slachtoffer aan. De hulpdiensten hebben uit voorzorg een groot gebied afgezet. Specialisten hebben de trein onderzocht op aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en of er nog een risico’s waren voor de hulpverlening en omwonenden. Nadat bleek dat dit niet het geval was, is er gestart met forensisch onderzoek.

Geen sprake van een misdrijf

Op basis van het eerste onderzoek lijkt er geen sprake te zijn van een misdrijf of betrokkenheid van anderen dan het slachtoffer bij dit incident. Desondanks stelt de politie een onderzoek in om vast te stellen of dit daadwerkelijk zo is en om vast te stellen wat er precies is gebeurd.

Het slachtoffer moet nog geïdentificeerd worden. Uit piëteit met de nabestaanden, kan er verder door de politie op dit moment niets gemeld worden.

Op het rangeerterrein naast het station staan onder meer oude dieseltreinen van de NS, zogenoemde 'Buffels'. Dat type trein, officieel DM'90, wordt sinds eind 2017 niet meer voor reizigersvervoer ingezet, zo meldt de NOS. De meeste DM'90's zijn verkocht aan een Roemeens bedrijf en gaan rijden als intercity van het noorden van het land naar de hoofdstad Boekarest.