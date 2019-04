Dode bij ontploffing lege trein bij Nijmegen

Bij een ontploffing in een lege stilstaande trein op het rangeerterrein bij Nijmegen is een man om het leven gekomen.

Vermoedelijk zijn er geen andere slachtoffers. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Dit heeft Politie Gelderland zondag bekendgemaakt. Volgens de politie wijzen de eerste onderzoeksbevindingen niet op een misdrijf of betrokkenheid van andere personen bij dit incident. Het is nog onduidelijk wat er precies is ontploft. Ook is de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend.

Op het rangeerterrein naast het station staan onder meer oude dieseltreinen van de NS, zogenoemde 'Buffels'. Dat type trein, officieel DM'90, wordt sinds eind 2017 niet meer voor reizigersvervoer ingezet, zo meldt de NOS. De meeste DM'90's zijn verkocht aan een Roemeens bedrijf en gaan rijden als intercity van het noorden van het land naar de hoofdstad Boekarest.