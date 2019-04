Vrouw (69) mishandeld tijdens uitlaten hond

Een 69-jarige Oosterhoutse is zondag 14 april 2019 omstreeks 16.30 uur naast de gymzaal op de Patrijslaan door een nog onbekende man mishandeld tijdens het uitlaten van haar hond

Het slachtoffer werd in haar gezicht geslagen. Ze liep een gebroken neus en twee gebroken jukbenen op. De politie van het team Dongemond stelt een nader onderzoek in. Agenten hebben ter plaatse met een getuige gesproken. Andere mensen die ook iets gezien hebben kunnen bellen met 0900-8844.

De politie kreeg zondagmiddag een melding dat een vrouw mishandeld was op het voetpad naast de gymzaal op de Patrijslaan. Agenten zagen een oudere vrouw op de grond zitten. Ze bloedde hevig in haar gezicht, ze hield een doek tegen haar neus. Ze vertelde dat ze zonder enige aanleiding was geslagen door een man. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Getuige

Een getuige vertelde de agenten dat ze haar auto geparkeerd had en naar de supermarkt wilde lopen. Ze hoorde een man schreeuwen tegen het slachtoffer dat ze haar hond bij moest houden. Ze zag dat de man vervolgens de hond trapte. Hierdoor vloog het dier een halve meter naar achteren. Hierna sloeg hij de vrouw met gebalde vuist in haar gezicht. Ze zag dat zij daardoor op de grond viel. Hierna rende de man, die een grote kartonnen doos droeg, weg. De getuige verleende eerste hulp en belde 112.

Signalement dader

-Het gaat om een man met een blanke huidskleur van ongeveer 1,80 m. lang. Hij is tussen de 30 à 40 jaar oud. De man heeft donkere ogen en gemillimeterd zwart haar, klein beetje stoppels. Hij droeg een zwart t-shirt met korte mouwen en een zwarte broek, die een beetje op een werkbroek leek.

Oproep

De politie van het team Dongemond is op zoek naar nog meer getuigen. Zij kunnen bellen met 0900-8844.