Treinaanrander veroordeld

De rechtbank in Assen heeft woensdag een man veroordeeld voor aanranding van meisjes en jonge vrouwen. De man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

Merendeel in trein of perron treinstation

Het gaat om acht aanrandingen en een poging daartoe. In twee van die gevallen gaat het om aanranding van meisjes beneden de zestien, in één geval was het meisje pas dertien jaar oud. Het merendeel van de aanrandingen gebeurde onderweg in de trein of op het perron van een treinstation.