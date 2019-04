Gedetineerde ontsnapt uit gevangenis Veenhuizen

Hermetisch afgesloten

Nadat de ontsnapping was ontdekt is het terrein op en rond de gevangenis hermetisch afgesloten. Niemand mag er meer in of uit. Ook is de politie ingeschakeld die is begonnen met de opsporing. De betrokken gedetineerde is in verschillende opsporingssystemen geregistreerd. De manier waarop de ontsnapping heeft plaatsgevonden wordt op dit moment onderzocht.

Signalement

In verband met de ontsnapte gedetineerde is de politie in de omgeving van Veenhuizen op zoek naar een licht getinte man (35-40 jr) met baardje. Circa 1.85 m lang. Kleding onbekend. 'Onderneem zelf geen actie! Bel bij aantreffen man direct 112!', aldus de politie.