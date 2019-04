Handgranaat vastgeplakt op brievenbus Czaar Peterstraat Amsterdam

In de Czaar Peterstraat in Amsterdam is vrijdagmiddag een handgranaat gevonden bij een woning. De handgranaat zat met tape vastgeplakt op de brievenbus van een van de appartementen, zo weet stadszender AT5 aan de hand van een foto te melden.

Afgesloten

Na de vondst van de handgranaat werd de politie gebeld die direct een afzetting heeft gemaakt rond de vindplaats van de granaat. De politie is een onderzoek gestart. Op dit moment is nog niet bekend of het om een echte granaat gaat. Later meer.