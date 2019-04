Twee aanhoudingen in onderzoek liquidatie Farid Souhali in 2017

Afgelopen dinsdagavond heeft de politie twee verdachten aangehouden in verband met de liquidatie van Farid Souhali in 2017 in Den Haag. 'De rechter-commissaris heeft hun voorarrest vrijdag met 14 dagen verlengd', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten.