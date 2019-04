Dode vrouw in woning aangetroffen

In een appartement aan het Methusalemplein in Eindhoven is zaterdag het stoffelijk overschot van een vrouw aangetroffen. De politie zegt uit te gaan van een misdrijf.

In de woning is een man aangehouden door de politie omdat hij in de woning aanwezig was. Zijn rol zal onderzocht worden bij het overlijden van de vrouw.

De politie is een sporenonderzoek begonnen in en om de woning. Zij onderzoekt de identiteit van het slachtoffer en hoe zijn om het leven is gekomen. Er is een auto weggesleept voor nader onderzoek.