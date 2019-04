Auto van de weg op de Afsluitdijk, bijrijder raakt ernstig gewond

Een woordvoerder van de politie meldt dat de bijrijder ernstig gewond is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeval gebeurde halverwege de dijk in de richting van Friesland, zo schrijft NH Nieuws. Voor de politie is nog niet duidelijk hoe de auto van de weg kon raken. De auto is op de stenen naast de dijk terechtgekomen, maar had ook in het IJsselmeer kunnen belanden.

Ook de bestuurder is gewond geraakt, maar over zijn verwondingen is op dit moment nog niets bekend.