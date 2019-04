Brouwersgracht afgesloten na vondst handgranaat

EOD

Het explosief werd even na 09.00 uur aangetroffen bij een pand op de Brouwersgracht. 'De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt ter plaatse om een onderzoek in te stellen. De omgeving, waaronder het water van de Brouwersgracht is ruim afgezet', aldus de politie.

Oproep politie

De politie roept mensen op die mogelijk beeldmateriaal hebben van voor het tijdstip 09.12 uur, zoals bijvoorbeeld opgenomen met dashcams of bewakingscamera's, om deze aan de politie ter beschikking te stellen voor het opsporingsonderzoek.