Vermisten op rugtas maaltijdbezorgers

Na overleg met de familie is besloten om in eerste instantie de foto’s van vijf langdurig vermisten af te beelden op de rugtassen van de bezorger. Een maand lang zullen de foto’s te zien zijn in Amsterdam, Den Haag, Breda en Nijmegen.

De campagne maakt deel uit van de ‘Mis je mei?’ maand, met als doel vermissingszaken weer onder de aandacht te brengen.