Duurzaam feesten op Glemmer met op zondag Radio Continu On Tour

Artiesten van eigen bodem

Radio Continu is een radiozender die hoofdzakelijk aandacht besteedt aan muziek en artiesten van eigen bodem. Op zondag 3 september komen er verschillende Nederlandse artiesten naar het strand van Lemmer, waaronder Jannes, Bob Offenberg, Marco den Hollander, Rene Karst, De Havenzangers en nog veel meer. Het evenement begint om 14:00 uur en de entree bedraagt €5,- per persoon, inclusief één consumptiemunt. Voor bezoekers met een passe-partoutbandje en kinderen tot en met 12 jaar is het evenement gratis toegankelijk.

Glemmer is groen!

Dit jaar hanteert Glemmer Beach het duurzame statiegeldsysteem voor drinkbekers. Deze bekers zijn milieuvriendelijk en door het hergebruiken van de bekers is er nauwelijks plasticafval op het strand van Lemmer. “Dat scheelt een hoop afval én wij als festivalorganisatie kunnen de bekers zo makkelijker recyclen. Op deze manier leveren wij ook een bijdrage aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk”, aldus Rik de Nekker, één van de organistoren van Glemmer Beach.

Kunststof drinkbeker

Tegen inlevering van één consumptiemunt ontvangt de bezoeker een kunststof drinkbeker. Bij elk drankje ontvangt de bezoeker een schoon exemplaar. Bij inlevering van de beker bij het inleverpunt of bij de bar krijgt de bezoeker de betaalde consumptiemunt terug.

Golden Earring

Glemmer Beach vindt dit jaar van 31 augustus tot en met 2 september plaats. Met dit jaar onder andere optredens van Golden Earring, Anouk, Guus Meeuwis, Vangrail, De Kast, Broederliefde en Elske DeWall. Tickets voor Glemmer Beach zijn te koop op glemmerbeach.nl of bij de Jumbo supermarkt in Lemmer.