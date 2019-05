Pool aangehouden voor mishanding

Op vrijdagmorgen hield de politie een 29-jarige Pool aan op verdenking van mishandeling van een 36-jarige Alkmaarder. De mishandeling vond plaats in een café aan de Houttil in Alkmaar.

Omstreeks 01.20 uur kreeg de politie melding van een mishandeling. Een man zou letsel aan zijn gezicht hebben opgelopen door een glas. Onduidelijk is of het glas in zijn gezicht is gegooid, of geduwd. Het slachtoffer moest voor behandeling van zijn verwondingen over worden gebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte, een opvallend lange man, zou het café hebben verlaten en in een auto zijn weggereden. De politie zag op de Noorderkade een personenauto rijden. De bestuurder voldeed aan het opgegeven signalement. Hij werd ter plaatse aangehouden.

Bij onderzoek bleek de man onder invloed van alcohol te verkeren. Hij moest een ademanalyse afleggen. Hieruit bleek, dat hij 530 ug/l alcohol in zijn adem had. Dat is bijna tweeënhalf maal het toegestane maximum van 220 ug/l.

De politie stelt een onderzoek in naar de aanleiding va de mishandeling. Het slachtoffer heeft nog geen aangifte kunnen doen.