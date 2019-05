Vliegtuig keert brandend terug naar luchthaven. Zeker 13 doden

In Rusland heeft een vliegtuig een noodlanding moeten maken nadat het in de lucht in brand was gevlogen. Volgens het Russische persbureau Tass zijn dertien mensen om het leven gekomen.

Het toestel, een Sukhoi Superjet 100, was van Moskou naar Moermansk in Noord-Rusland onderweg toen er net na de start brand uitbrak in het toestel met aan boord 78 mensen. Het toestel zette direct een noodlanding in op het vliegveld Sjeremetjevo bij Moskou.

Op video's op sociale media is te zien hoe een groot deel van het Aeroflot-vliegtuig bij de landing in brand staat. Dikke rookwolken komen van het toestel af. Na de landing is het toestel direct geëvacueerd.

Het is nog onbekend waardoor de brand is ontstaan. Volgens Tass gaat het om een vrij nieuw toestel, gebouwd in 2017 of 2018.