A2 bij Eindhoven lange tijd dicht na ernstig ongeval met twee vrachtwagens

Volgens de politie is een van de vrachtwagenchauffeurs zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De tweede betrokken chauffeur is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Dit meldt Omroep Brabant maandag.

Het ongeluk gebeurde rond 09.15 uur tussen knooppunt De Hogt en knooppunt Batadorp. Waarschijnlijk stond een vrachtwagen met pech op de vluchtstrook en is een andere truck achterop deze vrachtwagen gereden. Dit scenario wordt door de politie onderzocht.

Iets na 10.00 uur is een traumahelikopter op de A2 geland. Automobilisten wordt geadviseerd tot de weg weer helemaal vrij is de parallelrijbaan N2 te gebruiken.Twee van de drie rijstroken zijn dicht in verband met opruimwerkzaamheden en in verband met het politieonderzoek.