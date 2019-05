Politie houdt verdachte aan in zaak doodgestoken Eindhovenaar

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Peter Verhoeven in september vorig jaar. De verdachte woont in de omgeving van het slachtoffer. De Eindhovenaar is ingesloten op het bureau.

De 38-jarige Peter Verhoeven werd woensdagavond 19 september 2018 rond 18.30 uur neergestoken in zijn woning aan de Ockeghemstraat. Op zijn laatste krachten liep hij naar de nabijgelegen Van Beethovenlaan waar zijn familie woont. In een voortuin zakte hij in elkaar en overleed later op de avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) dat direct na het fatale steekincident is samengesteld, heeft de afgelopen maanden getuigen gehoord en sporen onderzocht. Mensen die nog niet in contact staan met het onderzoeksteam en menen waardevolle informatie te hebben, worden gevraagd zich te melden via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).