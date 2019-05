Vrouw en man dood gevonden op Brunssummerheide

Net voor 12 uur kreeg de politie de melding van een wandelaar. Deze wandelaar trof de vrouw levenloos aan. Een half uur later kwam de melding binnen dat er op korte afstand van de vrouw ook een overleden man was aangetroffen. Op dit moment onderzoekt de politie de identiteit van de man en de vrouw.

De omgeving is afgezet en de politie is een sporenonderzoek begonnen. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend gemaakt.

Hond

Beide slachtoffers waren in het gezelschap van een hond. Beide honden zijn ongedeerd. Een politiehelikopter is ingezet voor het maken van luchtfoto’s.