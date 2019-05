Meerdere gewonden bij steekincident ggz-instelling Maastricht

Bij een steekincident in een ggz-instelling in Maastricht zijn enkele gewonden gevallen.

Het gaat om een patiënt en enkele medewerkers van de instelling, zo meldt de lokale zender L1 woensdag. De melding van de steekpartij kwam rond 06.20 uur binnen. De hulpdiensten gingen direct ter plaatse richting Vijverdalseweg in Maastricht.

Hoe de gewonden er aan toe zijn is niet beken. Ook is nog niet duidelijk wat het motief voor de steekpartij is.