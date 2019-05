Zwaargewonde bij schietpartij in Amsterdam

Bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam is zaterdagmorgen een persoon zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Dit maakte de politie bekend.

Omstreeks 04.20 uur kreeg de politie de melding van de schietpartij in parkeergarage The Bank in de Amstelstraat. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De politie zette de omgeving ruim af voor een sporenonderzoek. Over een dader is niets bekend.