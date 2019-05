Brandstichter slaat opnieuw toe in Gouda ondanks preventief fouilleren

Ondanks de maatregel tot preventief fouilleren in de Goudse wijk, is afgelopen nacht opnieuw een auto in vlammen opgegaan door brandstichting.

Het is autobrand nummer twintig in drie weken tijd. Dit keer was het raak op de Dreef. In de strijd tegen de autobranden heeft de burgemeester gisteren als maatregel preventief fouilleren in. Dit geldt voor een bepaalde periode en een aantal wijken in Gouda. De afgelopen tijd zijn in Gouda meerdere voertuigen in vlammen opgegaan.