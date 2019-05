De dag na de zeer grote brand in Vlaardigen

De brandweer is de afgelopen nacht nog bezig geweest na nablussen. Een beetje rook is af en toe nog te zien tussen de puinhopen wat ooit een truckerscafé en een garagebedrijf waren. Ook het aangrenzende pand met diverse horecagelegenheden en woningen is zwaar beschadigd. De schade loopt waarschijnlijk in de miljoenen euro's.