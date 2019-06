Schietincident Zoetermeer: politie houdt twee verdachten aan na melding verontruste buurtbewoners

Een aantal buurtbewoners belde dinsdag 4 juni rond 19:15 uur de politie na een schietincident in een woning aan de Smetanarode. Agenten hielden twee mannen van 23 en 25 jaar uit Den Haag aan. Een van de verdachten raakte tijdens het incident gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek.

Bij de woning hield de politie een 25-jarige verdachte aan. Agenten spraken direct met een aantal getuigen. Daaruit bleek dat er na het schietincident een auto wegreed met een gewonde man erin. Agenten zagen het voertuig in de Koningsstraat in Den Haag rijden. Door middel van een uitpraatprocedure hielden agenten een verdachte aan. Hij bleek gewond en is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Een andere verdachte die in het voertuig zat, wist te ontkomen. De auto is in beslag genomen. De politie is nog op zoek naar deze man, een signalement is nog niet bekend. De betrokkenheid van de verdachten bij de schietincident wordt onderzocht.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Hebt u nog niet met de politie gesproken en hebt u informatie voor ons? Dan bent u een belangrijke getuige. Bel 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met 0800-7000.



Uitpraatprocedure

Een uitpraatprocedure is een procedure die de politie gebruikt bij het veilig aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten. Zij worden met getrokken wapens gecontroleerd door de politie uit de auto gehaald. De agenten houden daarbij de verdachten onder schot. De verdachten krijgen vervolgens gesproken opdrachten om de arrestatie zonder risico's te laten verlopen.