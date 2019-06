Fietsster (24) ernstig gewond na aanrijding op Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam

Nabij de kruising van de Admiraal de Ruijterweg met de Willem de Zwijgerlaan vindt een aanrijding plaats tussen een automobilist en een fietser. De fietsster, een 24-jarige vrouw uit Amsterdam, raakt hierbij ernstig gewond en wordt met spoed naar een ziekenhuis overgebracht. Haar toestand is zorgelijk.

Automobilist rijdt door

De automobilist rijdt door en verlaat de plaats van het ongeval. Elders in de stad wordt korte tijd later het voertuig met zichtbare schade en verwijderde kentekenplaten aangetroffen. De politie houdt twee verdachten, een 24-jarige Amsterdammer en een 18-jarige Amsterdammer, aan. Zij worden gehoord over hun mogelijke betrokkenheid bij het ongeval.

Getuigenoproep

Om de toedracht en omstandigheden van de aanrijding te kunnen vaststellen, heeft de politie ter plaatse onderzoek verricht. De politie is echter ook op zoek naar meer getuigen van het ongeval met wie nog niet gesproken is. Ook mensen die beelden hebben van de aanrijding worden verzocht deze te delen met de politie. U kunt contact opnemen met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.