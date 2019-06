'Justitie stuurt vermoorde Humeyra brief over contactverbod dader'

Door een fout heeft het Openbaar Ministerie een brief gestuurd naar de in december 2018 vermoorde Rotterdamse tiener Humeyra.

In de brief stond dat het contactverbod met Bekir E., de man die Humeyra doodschoot, van kracht blijft. Het Openbaar Ministerie vertreurt de fout ten zeerste. Dit melden meerdere media vrijdag.

De brief kwam terecht bij de ouders van Humeyra, omdat zij ten tijde van de moord nog thuis woonde. Hij was geschreven door een medewerker van slachtofferzorg van het Openbaar Ministerie namens de officier van justitie. De inhoud gaat over een eerdere straf die E. kreeg voor het stalken en bedreigen van Humeyra.

In augustus 2016 kreeg E. zes weken cel waarvan drie voorwaardelijk. Ook kreeg hij een contactverbod. Tegen die straf ging hij in hoger beroep. In de ontvangen brief schrijft de officier van justitie dat het hoger beroep is ingetrokken en dat het contactverbod van E. nog geldt. Verder staat er in de brief dat Humeyra een schadevergoeding van 750 euro tegemoet kan zien.

De datum van de brief staat op 3 juni 2019. Dat is bijna zes maanden nadat Bekir E. Hemeyra doodschoot op haar school in Rotterdam. Ze werd toen al een jaar bedreigd door haar ex-vriendje met wie ze het contact had verbroken, toen ze ontdekte dat hij twee keer zo oud is als zij.